Der neue Chemie-Tarifvertrag spiegelt die Krise wider. Das gilt vor allem für die Regelungen zur Sicherung von Beschäftigung.

Als die IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC Ende Februar ihre zweiten Verhandlungen ergebnislos beendeten, gab es Anzeichen dafür, dass die gebeutelte Chemiebranche endlich die Talsohle durchschritten hatte. Vier Wochen später ist die Welt eine andere – mit noch mehr Risiken, noch größerer Unsicherheit. Der Iran-Krieg setzt der Wirtschaft und vor allem der auf Öl, Gas und andere Rohstoffe angewiesenen Chemiebranche heftig zu. Und niemand weiß, wie lange dieser Konflikt andauern wird.

In so einer Situation Tarifverhandlungen zu führen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Entsprechend schwierig und langwierig gestaltete sich diese Runde. Am Ende steht ein Ergebnis, das, wie es Gewerkschaftschef Michael Vassiliadis formulierte, „krisengerecht“ ist. Das gilt insbesondere für den neuen Transformationsfonds. Mit ihm können Betriebe passgenaue Maßnahmen ergreifen, damit die Mitarbeiter ihre Jobs behalten oder, falls nötig, für andere Arbeiten fit gemacht werden können. Das schafft, woran es derzeit am meisten fehlt: ein Stück weit Sicherheit und Perspektive.

Geschaffen wurde ein Stück Planungssicherheit

Beim Entgelt bleibt dieser Abschluss hinter vergangenen Vereinbarungen zurück – aber das waren auch völlig andere Zeiten. Die Gewerkschaft betont tapfer, es sei gelungen, die Kaufkraft der Beschäftigten stabil zu halten. Stand heute stimmt das. Aber auch hier gilt: Niemand weiß, wie lange die Spritpreise hoch bleiben, ob infolge des Iran-Kriegs auch andere Güter deutlich teurer werden.

Unterm Strich haben Gewerkschaft und Arbeitgeber das ihnen Mögliche getan, haben für Beschäftigte und Betriebe ein Stück weit Planungssicherheit geschaffen. Das können in diesen Zeiten nicht viele von sich behaupten.