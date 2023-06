Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Meta, ehemals Facebook, sieht die Zukunft des Spielens und Arbeitens in virtuellen Welten. Mit der Meta Quest 3 rückt die Vision technisch und preislich etwas näher.

Der Traum vom Eintritt in virtuelle Welten per Bildschirmbrille ist etwa 30 Jahre alt. Seither haben die Geräte immens an Gewicht abgenommen, an Auflösung und Bequemlichkeit hingegen zugelegt. Ein