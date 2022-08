Ein kaputtes Handy-Display? Der häufigste Schaden an Mobiltelefonen kostet je nach Gerät und Alter zwischen etwa 50 und 450 Euro. Da lohnt sich die Investition in einen sicheren Rundumschutz.

Die häufigsten selbst verschuldeten Handydefekte sind ein gesplittertes Display, Kratzer auf der Front und Wasserschäden. Gegen Feuchtigkeit hilft am sichersten ein wasserfestes Handy. Da passt eigentlich nur die Schutzart IP67. Dann ist das Gehäuse staubdicht und kann sogar zeitweise komplett untergetaucht sein. IP55 und IP65 schützen bereits deutlich weniger. Soll ein einfaches Handy mit in den Strandurlaub, ist eine wasserdichte Kunststoffhülle Pflicht. Die kostet ab etwa 10 Euro. Massivere Hüllen sind für etwa 30 bis 40 Euro zu haben, sind aber eher was für Segler oder Surfer.

Gegen andere Schäden helfen Hüllen und Displayfolien aller Art, mit vielen Vor- und Nachteilen. Die sicherste Schutzausrüstung besteht immer noch aus einem stabilen Leder-Case mit Klappdeckel plus einer stabilen Displayabdeckung. Lederhüllen sind zwar „Old School“ und eignen sich weniger für den coolen, aber unsicheren Transport in einer rückwärtigen Hosentasche. Sie sichern aber durch ihre leicht überstehenden Abdeckungen und die innere Kunststoffschale gut gegen Stürze auch auf die Gehäuseecken. Zugeklappt ist das Display gesichert.

Bei einem Sturz mit geöffnetem Gehäuse hilft eine Verbundfolie aus Glas und Kunststoff. Der Kunststoff liegt auf dem Displayglas; die harte Schicht ist außen. Bei guten Folien wird der Härtegrad angegeben; er sollte bei 7H liegen. Die härtesten Folien verfügen über eine Schicht aus gehärtetem Saphirglas. Sie kosten etwa 20 bis 25 Euro, liegen aber mit 9H nur eine Härtestufe unter der eines Diamanten. Das schützt sehr sicher gegen Kratzer und auch gegen die meisten Stürze aus normaler Höhe auf den Boden. Wer sein Handy also nicht rundum durch einen Flip-Case mit Klappdeckel sichern will, sollte mehr in die Schutzfolie investieren. Das heißt auch: Ein gutes Handy hat reine Kunststofffolien eigentlich nicht verdient. Die schützen nur bedingt gegen Kratzer und sehr wenig gegen harte Stöße, da die Stoßenergie sich nahezu ungedämpft auf das Display überträgt. Ein Nachteil einer stabilen Sicherung: Ein Fingerabdrucksensor unter dem Display kann eventuell nicht aktiviert werden.

Noch geringer ist die Schutzwirkung bei aufsprühbaren Schutzschichten. Die werden gerne gekauft, weil ihre Anbringung unkomplizierter ist als bei Schutzfolien, die perfekt blasenfrei aufs Display übertragen werden müssen. Die Schutzwirkung und die Haltbarkeit sind aber zu vernachlässigen.