In der Sommerhitze schwitzt so mancher Arbeitnehmer in seinem aufgeheizten Homeoffice. Müssen Chefs eigentlich für Abkühlung sorgen?

In Folge der Corona-Pandemie müssen oder wollen viele Menschen von zu Hause aus arbeiten. Im Sommer kann das ganz schön heiß und drückend schwül werden, wenn die Sonne auf das Fenster des Büros scheint – so wie gerade dieser Tage. Da wünscht man sich der ein oder andere einen Ventilator auf Kosten seines Unternehmens. Geht das? Grundsätzlich ja, sagt Peter Meyer, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. „Ab 30 Grad muss der Arbeitgeber in jedem Fall eingreifen“, so Meyer. Im herkömmlichen Büro regeln Arbeitsschutzvorschriften, dass bei Hitze etwa Jalousien angebracht sein müssen.

Arbeitszeit verlegen?

Im Homeoffice könne sich ein Chef auch selber von den hohen Temperaturen überzeugen. Ist es tatsächlich zu heiß können dann – auch mit Hilfe des Betriebsrats – Lösungen gefunden werden. Das kann etwa eine Verlegung des Arbeitszeit in kühlere Stunden sein, auch ein mobiles Klimagerät auf Kosten des Betriebs sei möglich. „Das hängt immer vom Einzelfall ab“, sagt Meyer. Arbeitgeber seien in jedem Fall verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter keinen gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt sind.