Videokonferenzen mit dem Chef, Chats für die Schule, Filme-Streamen in der Freizeit: Wegen Corona läuft das Internet auf Hochbetrieb – und macht vielerorts schlapp. Wenn Bilder ruckeln und Verbindungen abbrechen, kann das am WLan liegen. Tipps, was dagegen hilft.

Ein wackeliges Internet ist entweder hausgemacht. Oder der Provider stellt die vertraglich vereinbarte Bandbreite nicht bereit – das kann gemessen und reklamiert werden. „Niemand muss es sich bieten lassen, wenn der Anbieter eine geringere Leistung liefert als vereinbart. Vor dem Reklamieren sollte man aber sicherstellen, nicht selbst schuld an den Problemen zu sein“, sagt Oliver Buttler, Abteilungsleiter Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Wie starte ich die interne Fehlersuche?

Geräte, die im WLan-Betrieb instabil laufen, sollten probeweise mittels Kabel (Lan) am Router angeschlossen werden. Beispiel Fernseher: „Wenn das Gerät die Inhalte aus der Mediathek über eine Kabelverbindung problemlos wiedergibt, bildet eindeutig das WLan den Engpass“, erläutert Michael Gundall, Digitalexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz.

Wie lässt sich das WLan verbessern?

Viele Nutzer wissen nicht, dass die meisten modernen Router auf unterschiedlichen Frequenzbändern funken können: auf 2,4 Gigahertz (GHz) und auf 5 GHz, dem neueren Band. „Die Faustformel lautet: Je höher die Ziffer, desto schneller wird das Internet. Gleichzeitig geht aber die WLan-Reichweite zurück“, sagt Henning Gajek, Internetexperte des Telekommunikationsportals Teltarif.de. Sein Rat: „Einfach ausprobieren, ob der Wechsel des Bands die gewünschte Verbesserung bringt.“

Wie geht das Umstellen?

In den Router-Einstellungen reicht ein Klick auf das gewünschte Frequenzband aus. Beispiel FritzBox: Nach Aufruf der Benutzeroberfläche (http://fritz.box) lässt sich das Band unter den Menüpunkten „WLan“ und „Funknetz“ auswählen. Aber Vorsicht: Das Endgerät muss in der Lage sein, 5 GHz zu empfangen, wenn man diese Einstellung vornehmen möchte. „Das ist vor allem bei älteren Geräten nicht unbedingt gegeben. Wer ein neues Gerät kauft, sollte auf dessen Eignung für 5 Gigahertz achten“, empfiehlt Teltarif-Experte Gajek.

Und wenn das schnelle Band nicht hilft?

Jedes Frequenzband hat unterschiedliche Funkkanäle. Ist ein Kanal zu stark belegt, weil ihn etwa auch die Nachbarn nutzen, kommt es zum Stau im Datenverkehr. Dann kann der Wechsel auf einen anderen Kanal sinnvoll sein. „Normalerweise wählt der Router automatisch einen freien Kanal aus, aber es kann zu Störungen in der Elektronik kommen, vor allem wenn der Router älter ist. Dann sollte der Kanal manuell umgestellt werden“, rät Verbraucherschützer Gundall. Tipp: Mitunter genügt schon ein Zurücksetzen („Reset“) des Routers über die Benutzeroberfläche oder ein kurzes Ziehen des Netzsteckers. „Im Erfolgsfall sortiert sich der Router neu und behebt die Probleme von selbst“, erläutert Teltarif-Experte Gajek.

Wann muss ein neuer Router her?

Kommt es zu Problemen mit älteren Routern, sollte nachgesehen werden, ob das neueste Software-Update aufgespielt wurde und ob der Hersteller noch Support anbietet. „Die Entwicklung verläuft rasant. Schon nach zwei, drei Jahren kann der Router veraltet sein“, meint Fachmann Gajek. Verbraucherschützer Gundall, der eine Nutzungszeit von fünf bis zehn Jahren für möglich hält, rät ebenfalls dazu, das Alter des Routers mit in Betracht zu ziehen: „Bauteile können altern, es können Defekte auftreten.“ Sobald der Hersteller keine neue Firmware mehr anbietet, also grundlegende Software, habe der Router spätestens ausgedient. Die Stiftung Warentest hat Router untersucht (www.test.de, 3/2020). Die drei Geräte mit den Bestnoten in diesem Test waren AVM FritzBox 7590 (sehr gut, zirka 188 Euro), AVM FritzBox 7530 (gut, zirka 117 Euro) und TP-Link Archer VR2800v (gut, zirka 157 Euro).

Was, wenn das WLan trotz gutem Router schwächelt?

Bei schlechtem WLan trotz optimal eingestelltem Router kann ein Repeater (Verstärker) die Leistung verbessern. Das Gerät nimmt das vom Router kommende Funksignal auf und leitet es weiter. So erhöht sich die Gesamt-Reichweite des Netzes. „Das bringt nicht mehr Geschwindigkeit, sorgt aber für mehr Stabilität des Empfangs“, erläutert Fachmann Gajek. Seine Erfahrung ist, dass „schon eine Fußbodenheizung das WLan gewaltig stören kann“.

Wo sollte der Repeater stehen?

Verbraucherschützer Gundall empfiehlt, den Repeater „ungefähr auf halber Strecke“ zwischen Router und Endgerät zu platzieren. Bei dicken Wänden oder Verbindungen über Stockwerke hinweg könne jedoch ein anderer Standort besser sein. Teltarif-Experte Gajek rät, mit einer Mess-App wie etwa „Wifi Analyzer“ die Stärke des Netzes an verschiedenen Plätzen in der Wohnung zu ermitteln oder eine Computerfirma damit zu beauftragen, um so den idealen Repeater-Standort zu identifizieren. Die Kosten für einen Repeater veranschlagt er auf zirka 70 bis 100 Euro.

Und wenn auch das nichts bringt?

Einen großen Nachteil haben die Repeater: „Ich bekomme mehr Reichweite, aber die zur Verfügung stehende Bandbreite nimmt ab. Da gilt es, im Einzelfall abzuwägen“, sagt Verbraucherschützer Gundall. Als mögliche Repeater-Alternative empfiehlt er Powerline-Adapter, das heißt eine Übertragung der Signale über das Stromnetz. Teltarif-Experte Gajek spricht sich für eine andere Lösung aus: „Wenn der Repeater nicht hilft, sollte ein Lan-Kabel genommen werden. Vielleicht ist ein Leerrohr im Haus vorhanden, in dem das Kabel versteckt werden kann.“

Zur Sache: Bandbreite messen

Zum Überprüfen der Leistung des Providers stellt die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Webseite breitbandmessung.de bereit. „Die gemessenen Werte können mit den Werten verglichen werden, die der Anbieter vertraglich zugesichert hat. Gibt es Abweichungen nach unten, kann der Verbraucher reklamieren“, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.Im Produktinformationsblatt, das der Anbieter dem Verbraucher bei Vertragsschluss geben muss, ist die Datenübertragungsrate genannt, auf die der Kunde Anspruch hat sowie die minimale und die maximale Rate (jeweils in Mbit/sec). Laut BNetzA ist die Leistung dann nicht vertragskonform, wenn der Verbraucher nicht in mindestens 18 von 20 Messungen auf die „normale“ Geschwindigkeit kommt.

Behebt der Provider den Mangel trotz zweifacher schriftlicher Aufforderung und angemessener Fristsetzung nicht, hat der Kunde nach Auffassung der Verbraucherzentrale ein außerordentliches Kündigungsrecht. Wer nicht kündigen will oder kann, weil es am Wohnort keinen alternativen Internetanbieter gibt, kann eine Preisminderung fordern.