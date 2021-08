Der deutsche Lieferdienst und Dax-Konzern Delivery Hero profitiert von der massiven Zunahmen an Bestellungen in der Corona-Krise. Doch das Unternehmen steckt tief in den roten Zahlen.

Zukäufe und die Expansion in neue Märkte haben beim Essens-Lieferdienst Delivery Hero auch im ersten Halbjahr für hohe Verluste gesorgt: Unter dem Strich machte der Dax-Konzern in den ersten sechs Monaten ein Minus von mehr als 918 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das war mehr als doppelt so viel wie in der gleichen Zeit des Vorjahres, als der Fehlbetrag 448 Millionen Euro betrug.

Dabei profitierte der Online-Lieferdienst wie die gesamte Branche von der deutlich gestiegenen Nachfrage nach Essenslieferungen in der Corona-Krise: 1,22 Milliarden Bestellungen verzeichnete Delivery Hero im ersten Halbjahr und damit mehr als doppelt so viele wie in der gleichen Vorjahreszeit. Den Umsatz konnte der Konzern mit 2,68 Milliarden Euro ebenfalls mehr als verdoppeln. Konzernchef Niklas Östberg setzt damit weiter auf Wachstum auf Kosten der Profitabilität.

Neuer Versuch mit Foodpanda

Das Berliner Unternehmen ist besonders stark unterwegs in Asien. Fast die Hälfte der Erlöse entfällt auf dortige Märkte. In Europa ist Delivery Hero vor allem in nord- und osteuropäischen Ländern in lokalen Marken unterwegs. 2019 hatte der Konzern sein gesamtes Deutschlandgeschäft verkauft. Seit Mai dieses Jahres wagt Östberg unter der Marke Foodpanda den Wiedereintritt auf dem schwer umkämpften deutschen Markt. Dabei bietet das Unternehmen sowohl Restaurant- als auch Lebensmittellieferungen des täglichen Bedarfs an.

