Nach der Katastrophenflut des Juli kommt Bewegung in die jahrelange Debatte über eine Pflichtversicherung gegen zerstörerische Naturgewalten. Die Versicherer sprechen über ein Modell, demzufolge für sehr hohe und schwere Schäden eine Elementar-Pflichtversicherung denkbar wäre.

„Wir diskutieren im Gesamtverband der Versicherungswirtschaft sehr aktiv, wie Lösungsmöglichkeiten aussehen können“, sagte HUK-Coburg-Vorstandsmitglied Jörg Rheinländer. „Vielleicht kriegt man die Politik dahin, dass man ganz extreme Ereignisse verpflichtend absichert, also mit sehr hohen Selbstbehalten. Zwischen diesen sehr hohen Schäden und den niedrigen könnte man eine privatwirtschaftliche Lösung finden.“

Der Verband will in wenigen Monaten seine Vorschläge präsentieren: „Wir machen uns im GDV zusammen mit unseren Mitgliedsunternehmen Gedanken und werden im Herbst Ideen vorlegen, wie sich die Verbreitung der Naturgefahrenversicherung zu risikogerechten Preisen signifikant erhöhen lässt“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Die Versicherungslösung müsse aber Teil eines Gesamtkonzepts sein. „Dazu gehören auch Aufklärung und verbindliche Maßnahmen zur privaten und staatlichen Prävention.“

30 Milliarden Euro vom Staat

Anlass ist die Tatsache, dass viele Menschen und Firmen in den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für Häuser und ihr Hab und Gut keine Elementarpolicen gegen Überschwemmungen und Hochwasser abgeschlossen hatten. Die Bundesregierung plant bis zu 30 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe, um die Schäden zu beseitigen. Versichert sind laut GDV Schäden in Höhe von nur etwa fünf Milliarden Euro.

Viele Versicherer standen einer Pflichtversicherung bislang skeptisch bis ablehnend gegenüber, unter anderem wegen der Befürchtung, dass Hausbesitzer dann den eigenverantwortlichen Schutz ihrer Gebäude vernachlässigen könnten.

„Ganz viele Häuser, die nun sehr stark beschädigt sind oder nicht mehr existieren, wären einfach versicherbar gewesen“, sagte Rheinländer. Bei der HUK Coburg sind nach seinen Angaben 4200 Schadensmeldungen in der Gebäudeversicherung eingegangen, beim Hausrat weitere 2000, außerdem 7500 weitere über beschädigte Autos. Doch das sind nur die Zahlen der Kunden, die tatsächlich elementar- beziehungsweise kaskoversichert sind.