Der Arbeitsmarktforscher Herbert Brücker zu den Äußerungen von Kanzler Merz und mögliche Folgen für den Arbeitsmarkt und für die Integration von syrischen Geflüchteten.

Herr Brücker, welche Rolle spielen syrische Beschäftigte für den deutschen Arbeitsmarkt?

Wir haben gut 320.000 syrische Beschäftigte, davon sind über 84 Prozent sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Damit ist fast die Hälfte der syrischen Staatsangehörigen im erwerbsfähigen Alter beschäftigt. Die Beschäftigung steigt mit der Aufenthaltsdauer. Unter denjenigen, die 2015 gekommen sind, sind gut 60 Prozent abhängig beschäftigt, hinzu kommen weitere 5 Prozent Selbstständige. Auch die Beschäftigungsquote unter denen, die die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, liegt weit über dem Durchschnitt.

In welchen Berufen sind Menschen aus Syrien vor allem tätig?

Überdurchschnittlich viele arbeiten in Gesundheitsberufen. So stellen syrische Ärzte die größte Gruppe unter ausländischen Ärzten in Deutschland. 62 Prozent der Syrer arbeiten in sogenannten systemrelevanten Berufen, im Vergleich zu 48 Prozent der deutschen Beschäftigten. Das sind nicht immer hochqualifizierte Tätigkeiten, das können auch einfache Tätigkeiten beispielsweise im Bereich Verkehr und Logistik sein. Überdurchschnittlich ist der Anteil von Syrern auch in Engpassberufen, wo die Nachfrage nach Arbeitskräften besonders hoch ist.

Es ist also nicht so, dass man sagen kann: Wenn die Syrer gehen, haben wir genügend andere Menschen, die deren Arbeit übernehmen können?

Das ist eine völlig naive Annahme. Die syrischen Beschäftigten arbeiten häufig in Nischen, in denen es sehr wenig deutsche Arbeitskräfte gibt. Ihr Weggang würde sich nicht positiv auf die Beschäftigungslage in Deutschland auswirken. Im Gegenteil, das könnte auch die Löhne und Beschäftigung von einheimischen Arbeitskräften eher negativ beeinflussen.

Wie gut sind syrische Flüchtlinge im Vergleich zu anderen Flüchtlingsgruppen im Arbeitsmarkt integriert?

Die Beschäftigungsquote bei Syrern ist 2 bis 3 Prozentpunkte niedriger, was vor allem daran liegt, das etwa zwei Drittel der Syrer erst nach 2015 nach Deutschland gekommen sind. Die sind also, im Vergleich zu Menschen aus dem Irak oder Eritrea, erst relativ spät gekommen. Das senkt gegenwärtig noch die durchschnittliche Beschäftigungsquote. Wenn man die Aufenthaltsdauer berücksichtigt, sind Syrer nicht besser, aber auch nicht schlechter als andere Flüchtlingsgruppen in den Arbeitsmarkt integriert.

Was hätte es für Folgen, wenn, wie es Kanzler Merz angesprochen hat, in den kommenden Jahren 80 Prozent der Syrer Deutschland verlassen würden?

Diese Menschen würden als Arbeitskräfte natürlich fehlen. Insofern ist das, was Friedrich Merz gesagt hat, keine gute Neuigkeit für den Arbeitsmarkt. Ich rechne zwar nicht damit, dass 80 Prozent der Syrer gehen werden. Aber es wäre auf jeden Fall von Nachteil, denn durch den demografischen Wandel verlieren wir ohnehin Arbeitskräfte. Zudem handelt es sich bei den Syrern, die in Beschäftigung sind, um Menschen, die gut integriert sind.

Kann es überhaupt funktionieren, so viele Menschen in relativ kurzer Zeit aus Deutschland in ihr Heimatland zurückzuschicken?

Die in Deutschland lebenden Syrer haben zu über 90 Prozent einen anerkannten, zu 9 Prozent einen offenen und zu einem Prozent einen abgelehnten Schutzanspruch. Die anerkannten Ansprüche müssten ihnen in einem Widerrufsverfahren entzogen werden. Das ist vor dem Hintergrund der Lage in Syrien sehr schwer, weil in vielen Fällen die Minimalbedingungen mit Blick auf die humanitäre Lage in dem Land nicht erfüllt sind. Jeder Einzelfall muss persönlich überprüft werden. Das geht in rund 700.000 Fällen nicht über Nacht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wäre damit über Jahre beschäftigt, wenn nicht überfordert. Danach kann es in jedem Einzelfall vor Gericht gehen. Wir reden deshalb über mehrere Jahre, bis diese Verfahren abgeschlossen wären.

Welche Folgen hätte das für die Menschen und für den Arbeitsmarkt?

Mir macht Sorge, dass das auf dem Arbeitsmarkt für eine gewaltige Unruhe und Unsicherheit sorgen wird. Denn die Arbeitgeber wissen nicht, ob diese Menschen abgeschoben werden oder hierbleiben können; sie werden bei Einstellungen entsprechend zurückhaltend sein. Aufseiten der Betroffenen werden Integrationsfortschritte, die wir ja sehen, behindert. Aus der Forschung wissen wir, dass Menschen, deren Aufenthaltsstatus ungewiss ist, weniger in das Erlernen der Sprache investieren und auch sonst weniger Anstrengungen unternehmen, sich zu integrieren. Auch das Risiko, kriminell zu werden, steigt. Das Ganze ist also Gift für die Integration – und am Ende bleiben die Menschen doch hier. Unter Integrationsgesichtspunkten ist das eine sehr gefährliche Angelegenheit und nicht zu Ende gedacht.

Dabei haben wir diesen Fehler schon einmal gemacht, bei der Anwerbung der sogenannten Gastarbeiter. Damals wurde so getan, als würden die Menschen nicht hierbleiben. Dadurch haben wir uns soziale und ökonomische Probleme eingehandelt. Wir sollten diesen Fehler nicht wiederholen, zumal wir heutzutage bei der Integration dieser Gruppen auf einem guten Weg sind.

Die Bundesregierung setzt auch darauf, dass mehr Menschen freiwillig nach Syrien zurückkehren. Kann das klappen?

Umfragen, die wir dazu gemacht haben, zeigen, dass die Rückkehrbereitschaft nach dem Sturz des Assad-Regimes zwar gestiegen ist, aber nur leicht. Viele Syrer, die hier leben, haben genaue Ortskenntnisse und beurteilen die Verhältnisse vor Ort und die gegenwärtige Regierung sehr skeptisch. Das wird nicht so positiv gesehen wie in der deutschen Öffentlichkeit. Es werden also nur wenige freiwillig zurückkehren, und eine Massenabschiebung in diesem Umfang ist nicht realistisch.

Zur Person

Herbert Brücker leitet seit 2005 den Forschungsbereich „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Seit 2018 ist Brücker zudem Professor für Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität zu Berlin.

