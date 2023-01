Der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nicht fortgesetzt. Der deutsche Leitindex Dax lag zum Handelsende nahezu unverändert bei 15.181,80 Punkten, das waren 0,03 Prozent weniger als am Vortag.

Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg hingegen um 0,64 Prozent auf 28.819,29 Punkte. Gegenwind kam am Nachmittag von der Wall Street in New York. Dort rutschten die Kurse etwas ab.