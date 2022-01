Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Montag mit einem deutlichen Kursplus in das Handelsjahr gestartet. Der deutsche Leitindex knüpfte an seine Ende Dezember gestartete Erholungsrally an und stieg bis zum frühen Nachmittag um 1,06 Prozent auf 16.052,79 Punkte.

Das Börsenbarometer notierte zuletzt Ende November über der Marke von 16.000 Punkten. Der Dax hatte 2021 mit einem Plus von fast 16 Prozent das dritte Gewinnjahr in Folge verbucht. Zurzeit setzen Anleger darauf, dass sich die Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft in Grenzen halten. Die Marktteilnehmer positionierten sich vermehrt für das Börsenjahr mit starkem Fokus auf zyklische Unternehmen aus dem Autobereich und aus der Flugzeugbranche, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 1,19 Prozent auf 35.540,69 Punkte an. Bei dem Nebenwerteindex SDax stand ein Plus von rund 2 Prozent zu Buche. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 1 Prozent nach oben.

Insbesondere Luftfahrtwerte profitierten unter anderem von den vorsichtigen Entspannungssignalen mit Blick auf die Coronavirus-Variante Omikron. Als Antrieb hinzu kamen Kaufempfehlungen der US-Bank Citigroup, welche die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport und der Lufthansa um mehr als vier Prozent beziehungsweise rund sieben Prozent in die Höhe schnellen ließen.

Im Dax mischten sich die Anteilsscheine von Airbus mit einem Anstieg um gut drei Prozent unter die besten Werte im Index. Der Flugzeugbauer hatte kurz vor Jahresschluss einen weiteren Großauftrag eingesammelt. Zudem hat er sein Auslieferungsziel von 600 Maschinen 2021 laut Insidern übertroffen. Dank eines Schlussspurts habe der Hersteller insgesamt rund 610 Jets an seine Kunden übergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich auf mit den Zahlen vertraute Personen.

Auch Autowerte waren gefragt. Positive Impulse kamen dem Comdirect-Experten Lipkow zufolge aus den USA: Der Elektroauto-Hersteller Tesla stellte im vergangenen Quartal einen Rekord bei seinen Auslieferungen auf. An der Dax-Spitze schnellten die Vorzugsaktien der Volkswagen-Holding Porsche SE um fünfeinhalb Prozent in die Höhe.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,1350 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1326 (Donnerstag: 1,1334) Dollar festgesetzt. Auf dem Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,29 Prozent am Donnerstag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 144,10 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,24 Prozent auf 171,02 Punkte.