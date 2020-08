Der insolvente Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard fliegt zum Montag aus dem Deutschen Aktienindex (Dax) – als Nachfolger steigt der bislang im M-Dax gelistete Essenslieferdienst Delivery Hero in den Leitindex auf.

Delivery Hero wurde 2011 gegründet und ging 2017 an die Börse. Dabei nahm der Online-Lieferdienst aus der Startup-Schmiede Rocket Internet knapp 1 Milliarde Euro ein. Die Unternehmensgruppe ist weltweit in über 40 Ländern mit ihren Bestellplattformen aktiv und beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 25.000 Mitarbeiter.

Bekannt wurde Delivery Hero in Deutschland mit den eigenen sowie zugekauften Marken Lieferheld, Pizza.de und Foodora. Mittlerweile ist der Konzern hierzulande aber nicht mehr aktiv. Vor rund anderthalb Jahren verkaufte er das Deutschlandgeschäft an den niederländischen Konkurrenten Takeaway – dafür gab es abermals rund 1 Milliarde Euro.

Expansion in Asien

Das Geld nutzte Delivery Hero für die Expansion in anderen Erdteilen. Den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet Delivery Hero heute in Nahost und in Asien. Ende 2019 übernahm der Konzern für 3,6 Milliarden Euro die Mehrheit am südkoreanischen Konkurrenten Woowa.

Der aggressive Wachstumskurs spiegelt sich zumindest auf den ersten Blick in beeindruckenden Konzernzahlen wieder. Delivery Hero verzeichnete im zweiten Quartal trotz eines Dämpfers zu Beginn der Corona-Krise 281 Millionen Buchungen auf seinen Plattformen, fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Der Konzern erwartet, dass sich auch der Jahresumsatz auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.

Höherer operativer Verlust

Ob dieses Wachstum auch nachhaltig ist, bleibt bislang aber fraglich. Seit Beginn läuft das Geschäft von Delivery Hero nicht profitabel. Im Jahr 2018 betrug der operative Verlust 242 Millionen Euro, 2019 waren es sogar 648 Millionen Euro. Dennoch legte die Aktie seit Jahresbeginn um rund 40 Prozent auf knapp 100 Euro zu. Der Konzern wird an der Börse nun mit rund 20 Milliarden Euro bewertet.