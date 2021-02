Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist auf Erholungskurs gegangen. Der Dax eroberte die Marke von 14.000 Punkten zurück und lag am frühen Nachmittag 0,66 Prozent im Plus bei 14.025,22 Punkten.

Der Dax hatte zu Wochenbeginn einen historischen Höchststand erreicht, war anschließend aber ein wenig zurückgefallen.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Donnerstag um 0,91 Prozent auf 32.424,15 Punkte. Beim Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,5 Prozent zu Buche.

Generell hoffen die Anleger weiter auf Impulse aus den USA. Die neue Regierung unter Präsident Joe Biden versucht gegenwärtig, im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise ein neues, riesiges Konjunkturpaket aufzulegen. Hierzulande lag das Augenmerk auf den verlängerten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die nun grundsätzlich bis zum 7. März gelten.

Anleger griffen besonders bei den Aktien von Sportartikelherstellern zu. So stiegen Adidas an der Dax-Spitze um gut vier Prozent und Puma unter den besten Werten im MDax um fast vier Prozent. Die Schweizer Großbank UBS hatte beide Werte zum Kauf empfohlen. Am MDax-Ende mussten die Aktionäre der Commerzbank Einbußen in Höhe von 5,8 Prozent hinnehmen.

Im Nebenwerteindex SDax trieb eine optimistische Studie der Commerzbank die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA mit plus 6,3 Prozent an. Die Anteilsscheine von Amadeus Fire schnellten um 5,8 Prozent in die Höhe. Der Personaldienstleister profitierte von einem deutlich besser gelaufenen Schlussquartal.

Der Euro notierte bei 1,2147 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2127 Dollar festgelegt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,48 Prozent am Vortag auf minus 0,49 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 145,81 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,15 Prozent auf 176,50 Punkte zu.

