Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch weiter stabil gezeigt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend deutscher Zeit legte der Leitindex Dax um 0,39 Prozent auf 15.255,05 Punkte zu. In der Breite blieben Anleger aber vorsichtig. So ging es für den MDax um 0,46 Prozent auf 26.894,29 Zähler bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu. In New York starteten die Börsen kaum verändert in den Handel.

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor hatte zuletzt die Notfall-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS als Balsam gewirkt. Mit Blick auf die Krise einiger Regionalbanken in den USA haben sich die Wogen ein gutes Stück weit geglättet - nicht zuletzt, weil US-Finanzministerin Janet Yellen erst am Dienstag die Bereitschaft zu zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen für die Branche betont hatte.

Bei den Einzelwerten wurden nach zwei starken Erholungstagen die Anleger der Commerzbank und der Deutschen Bank am Mittwoch im Handelsverlauf vorsichtiger. Die Kurse rutschten mit bis zu einem Prozent ins Minus.

Die Blicke richten sich nun auf die US-Notenbank, die am Abend ihren Leizinsentscheid bekannt gibt. «Die Fed muss sich entscheiden, ob sie sich in der aktuell schwierigen Marktphase eher der Inflationsbekämpfung oder des Erhalts der Finanzstabilität verpflichtet sieht», betonten die Experten der Privatbank Metzler.

Auf Unternehmensseite bewegten vor allem Analystenstudien. Anteile an den Chemiekonzernen Covestro und BASF waren im Dax mit Aufschlägen von 2,7 respektive 1,5 Prozent gefragt. Für Covestro drehte die Baader Bank ihr Votum nach den jüngsten Kursverlusten in eine Kaufempfehlung. Bei BASF halten die Experten von JPMorgan eine positive Überraschung bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal für möglich.

Der Euro kostete zuletzt 1,0778 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag nur wenig tiefer auf 1,0776 Dollar festgesetzt.

Am Anleihemarkt fiel der Rentenindex Rex um 0,14 Prozent auf 125,78 Punkte, während die Umlaufrendite von 2,23 Prozent am Vortag auf 2,33 Prozent stieg. Der Bund-Future gab zuletzt um 0,74 Prozent auf 134,88 Punkte nach.