Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend hat sich der Dax am Mittwoch nur leicht nach oben bewegt.

Der deutsche Leitindex schloss im Vergleich zum Vortasg 0,29 Prozent höher bei 13.255,37 Punkten. Der MDax gewann 0,70 Prozent hinzu und landete bei 27.691,99 Punkten.

Als Stütze für die Kurse galten Konjunktursignale. Die Industriestaatenorganisation OECD schätzt den coronabedingten Wirtschaftseinbruch in Europa und in den USA in diesem Jahr weniger dramatisch ein als zunächst erwartet. In China rechnet die Organisation nun sogar mit Wachstum statt schrumpfender Wirtschaftsleistung.

Von der Federal Reserve wird erwartet, dass sie am Abend an ihrem Corona-Krisenkurs mit unverändertem Leitzins und bestätigten Maßnahmen festhält. Mit Spannung erwartet werden aber Aussagen zur neuen Strategie und ihren Prognosen.

© dpa-infocom, dpa:200916-99-582471/5