Nach mehreren Handelstagen mit Gewinnen hat der deutsche Aktienmarkt einen schwachen Start in die neue Woche hingelegt. Der Leitindex Dax schloss am Montag mit einem Minus von 1,40 Prozent bei 12.832,44 Punkten, nachdem er in der Vorwoche um rund anderthalb Prozent gestiegen war.

Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel um 2,30 Prozent auf 25 695,53 Punkte. Sorgen um mögliche neue Corona-Einschränkungen in China und einen drohenden dauerhaften Gasstopp aus Russland sorgten für Belastung.