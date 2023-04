Der Leitindex Dax könnte auf ein Jahreshoch klettern. Doch sind die Gefahren tatsächlich gebannt?

War da was? Der Dax steigt so, also hätte es die jüngste Bankenkrise nicht gegeben. In der vergangenen Handelswoche machte der deutsche Leitindex Tag für Tag Boden gut. Den Anlegern reichte offenbar, dass die Bankenbranche kein weiteres Ungemach verkündete. Zudem weckten rückläufige Energiepreise die Hoffnung auf eine fallende Inflationsrate – und dass die Europäische Zentralbank weniger stark an der Zinsschraube dreht. Ähnlich ist es in den USA, wo der Dow Jones über die Woche ein Plus von gut 3 Prozent verbuchte. Dabei hatten Beinahepleiten mehrere US-Regionalbanken die Finanzkrise und die Angst an den Börsen erst ausgelöst.

Das ist ein Grund, weshalb manche Börsenexperten dem Zustand der US-Regionalbanken und der Börsenerholung noch nicht so recht trauen. Im Fokus stehen nun Gewerbeimmobilien: Hier werden zwei Drittel der Kredite von US-Regionalbanken vergeben. „Die Risiken nehmen zu. In der Summe fallen die Preise beispielsweise für die Büroimmobilien, ein Überangebot zeichnet sich auch bei Apartments ab“, sagt Jörg Krämer. Der Chefvolkswirt der Commerzbank erwartet, dass die Kreditausfälle in den kommenden Quartalen schrittweise hochgehen und die Regionalbanken belasten.

Manche Marktbeobachter hingegen erwarten, dass der Dax in dieser Börsenwoche über die Marke von 15.700 auf ein Jahreshoch klettern könnte – das wäre der höchste Stand seit 14 Monaten. Bis zu der wegen Ostern verkürzten Handelswoche stehen aber spannende Termine an.

Am Mittwoch werden die Auftragseingänge der Industrie veröffentlicht. am Donnerstag folgen die Daten zur Industrieproduktion für den Februar.