Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben trotz der jüngsten Börsenrally zuversichtlich. Der Dax kletterte am Montag im frühen Handel auf ein Zwischenhoch seit Januar 2022. Nach einem kurzen Sprung über die Hürde von 15.900 Punkten bröckelten die Gewinne jedoch etwas ab. Zuletzt stand ein Plus von 0,42 Prozent auf 15.873,08 Punkte zu Buche. Chartanalyst Christoph Geyer sieht bereits das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 wieder in Reichweite, auch wenn es mit 16.290 Punkten ein gutes Stück entfernt ist.

Frankfurt/Main (dpa) - Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Montagvormittag um 0,84 Prozent auf 28.022,94 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,19 Prozent auf 4399,27 Punkte.

Unter den Einzelwerten im Dax waren die Aktien des Flugzeugbauers Airbus mit plus 1,7 Prozent und des Triebwerksherstellers MTU mit plus 2,3 Prozent die Favoriten.

Die Anteile des Rüstungs- und Technologieunternehmens Rheinmetall legten ungeachtet eines erneuten Cyberangriffs um 0,8 Prozent zu. Unternehmenssprecher Oliver Hoffmann hatte am Freitagabend den Cyerangriff bestätigt und konkretisiert, dass nur das zivile Geschäft des Konzerns betroffen sei. Ein Händler verwies darauf, dass Rheinmetall einen ersten Auftrag im Bereich E-Mobilität von einem chinesischen Startup-Unternehmen erhalten hat und wertete dies positiv. Im MDax gewannen die Papiere des Rüstungsunternehmens Hensoldt 1,7 Prozent und markierten ein Rekordhoch.

Teamviewer indes waren mit einem Plus von knapp 7 Prozent Spitzenwert im Index der mittelgroßen Aktienunternehmen. Eine Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg verlieh der seit Mitte Februar stockenden Kurserholung des Softwareunternehmens frischen Schwung.

Traton zogen im SDax um 3,4 Prozent nach oben. Die VW-Nutzfahrzeugholding erwägt nach einem guten Jahresstart eine Erhöhung der Jahresprognose. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis lagen Händlern zufolge im ersten Quartal deutlich über den Schätzungen.

Aktien von Chipausrüstern wie Aixtron gerieten europaweit unter Druck nach einem Bericht in einer taiwanischen Wirtschaftszeitung über Pläne des weltgrößten Chipfertigers, die Investitionspläne für 2023 zu kürzen.