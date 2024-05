Der Dax hat vor Pfingsten weiter von seinem Rekord Abstand genommen. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start gab der deutsche Leitindex um 0,22 Prozent auf 18.696,88 Punkte nach. Am Mittwoch hatte er bei 18.892 Punkten einen Höchststand erreicht.

Frankfurt/Main (dpa) - Einen leichten Abwärtstrend gaben die US-Märkte vor: Die wichtigsten Indizes in New York hatten ihre Rekordmarken letztlich nicht ganz halten können, nachdem der US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 40.000 Punkten übersprungen hatte. Auch aus Asien kamen am Morgen keine stärkeren Impulse. Konjunkturdaten aus China zeigten Licht und Schatten.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,44 Prozent auf 27.387,37 Zähler. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, sank um rund 0,3 Prozent.