Steigende Ölpreise haben die jüngste Aufwärtsentwicklung des deutschen Aktienmarktes zu Monatsbeginn gebremst. Der Dax schloss mit minus 0,31 Prozent bei 15.580,92 Punkten. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex um 4,5 Prozent zugelegt und war dicht an sein Jahreshoch von etwas über 15.700 Punkten herangerückt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte fiel am Montag um 0,78 Prozent auf 27.446,15 Zähler.

Frankfurt/Main (dpa) - Nachdem die Öl-Allianz Opec+ überraschend eine Drosselung der Rohölförderung angekündigt habe, waren die Ölpreise stark gestiegen. Das belastete die Akteinmärkte, auch weil dadurch Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Zinserhöhungen durch die Notenbanken gedämpft wurden.