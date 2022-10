Am Ende einer bislang guten Woche lässt der Dax nochmals Federn. Auch belastet von einer erneuten Gewinnwarnung von Adidas lag der deutsche Leitindex im frühen Handel mit 0,93 Prozent im Minus bei 12.649,17 Punkten. Damit schmolz das Wochenplus von zeitweise rund 4 Prozent auf aktuell noch 1,7 Prozent.

Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax gab am Freitag um 1,02 Prozent auf 23.035,64 Zähler nach, während der EuroStoxx 1,2 Prozent an Wert verlor.

„Nach den kleinen Hoffnungszeichen zu Beginn der Woche ist der Markt wieder in seinem derzeit leider normalen Fahrwasser angekommen“, schrieben am Morgen die Experten des Bankhauses Metzler. Da die Konjunkturagenda heute beiderseits des Atlantiks so gut wie leer sei, könnten die Anleger bereits über die Ausrichtung für die neue Handelswoche nachdenken. Dann wartet der nächste Zinsentscheid der EZB am Donnerstag als großes Highlight auf die Anleger.