Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Auftakt in die neue Börsenwoche weiter stabilisiert. Nach hohen Kursverlusten in der Vorwoche ging es für den Dax am Montag bis Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 15.673,16 Punkte aufwärts. Auch schwache Wirtschaftsdaten aus China schoben die Anleger dabei weitgehend beiseite. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss nach der schwachen Vorwoche am Montag 0,08 Prozent höher bei 27.036,30 Zählern.