Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem kurzen Sprung über die Gewinnschwelle im Minus geschlossen.

Der deutsche Leitindex ging 0,28 Prozent tiefer bei 15.406,73 Punkten über die Ziellinie. In der zweiten deutschen Börsenreihe zeigte sich der MDax robuster, indem er um 0,70 Prozent auf 33.008,81 Punkte stieg.

Der „New York Times“ zufolge will US-Präsident Joe Biden am Freitag für das Steuerjahr 2022 einen Entwurf für ein Rekordbudget von sechs Billionen US-Dollar vorlegen, um in Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur des Landes investieren zu können. Daraufhin war der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag solide in den New Yorker Handel gestartet.

