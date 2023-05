Der Dax ist am Montag mit einem knappen Minus in die neue Woche gestartet. Damit zollte er seinem zuletzt guten Lauf und dem weiter ungelösten US-Schuldenstreit etwas Tribut. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 16.249 Punkte. Am Freitag hatte er mit 16.331 Punkten ein Rekordhoch erreicht, war dann aber zurückgefallen.

Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor am Montagmorgen 0,23 Prozent auf 27.576 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,15 Prozent auf 4388 Punkte nach unten.

Die Märkte preisten bereits eine Einigung im Streit um die US-Schuldenobergrenze ein, weshalb «die positiven Kurseffekte selbst im Falle eines Kompromisses begrenzt bleiben dürften», schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

An diesem Montag wollen sich US-Präsident Joe Biden und der Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, erneut zu einem Spitzengespräch treffen - allerdings erst deutlich nach dem Börsenschluss in Europa. Die Zeit drängt: Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung, falls sich Bidens Team bis dahin nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständigt.