Am vierten Verlusttag in Folge ist der Dax am Donnerstag unter 16.000 Punkte gedrückt worden. Nach einem Rutsch bis auf 15.810 Punkte konnte der Dax im Tagesverlauf aber schon eine Gegenbewegung starten.

Frankfurt/Main (dpa) - Das Minus reduzierte der deutsche Leitindex mit 15.988,16 Punkten auf nur noch moderate 0,22 Prozent. Getrieben von Kurssprüngen bei einigen Schwergewichten drehte der MDax sogar klar mit 1,19 Prozent auf 26.898,25 Punkte ins Plus.