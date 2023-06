Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch haben dem Dax am Montag Auftrieb gegeben. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,73 Prozent auf 16.066,15 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,26 Prozent auf 27.225,36 Zähler zu und auch europaweit wurden Gewinne verbucht.

Frankfurt/Main (dpa) - Unternehmensseitig ging es im Dax vor allem für die Aktien von Adidas und Rheinmetall nach oben. Vom Analysehaus Bernstein auf «Outperform» hochgestuft, gewannen die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers Adidas an der Spitze des Leitindex 4,8 Prozent. Rheinmetall stiegen an zweiter Stelle um 3,4 Prozent und profitierten von zuversichtlichen Aussagen des Vorstandschefs Armin Papperger über das Kurspotenzial der Aktien.

Für die Anteilsscheine von Volkswagen ging es um 2,1 Prozent aufwärts. Händler verwiesen auf einen «Handelsblatt»-Artikel mit Details über einen Konzernumbau.

ProSiebenSat.1 gewannen als Favorit im Index der mittelgroßen Werte 4,8 Prozent. Die Werbe-Einnahmen dürften sich im zweiten Halbjahr erholen und außerdem seien mögliche Kostensenkungen in den Marktschätzungen noch nicht eingearbeitet, schrieb Analyst Jerome Bodin von der Investmentbank Oddo BHF.

Für die Papiere von CTS Eventim dagegen ging es am MDax-Ende um 11,0 Prozent abwärts, der Gewinn seit Jahresbeginn ist damit auf rund sechs Prozent abgeschmolzen. Am Freitagabend hatte sich TV-Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung «ZDF Magazin Royale» unter anderem mit der Marktposition und Gebührenpolitik des Event-Vermarkters und Tickethändlers beschäftigt.

Der Euro bewegte sich kaum und wurde am Nachmittag mit 1,0771 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0780 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,46 Prozent am Freitag auf 2,43 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 125,48 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,21 Prozent auf 134,40 Punkte.