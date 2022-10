Die Kursrally der vergangenen Tage hat am Freitag zu moderaten Gewinnmitnahmen im Dax geführt. Der deutsche Leitindex gab am frühen Nachmittag um 0,44 Prozent auf 13.153,08 Punkte nach. Das Wochenplus beläuft sich damit auf 3,3 Prozent.

Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax der mittelgroßen Werte verzeichnete am Freitag ein Minus von 1,23 Prozent auf 23.645,42 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, verlor 0,4 Prozent.

In den USA hatten am Donnerstag nachbörslich Apple und Amazon maue Quartalsberichte vorgelegt. Sie reihten sich damit unter die Tech-Schwergewichte wie Alphabet, Microsoft oder Meta, die zuvor bereits mit ihren Zahlen und Ausblicken enttäuscht hatten.

Hierzulande standen allein im Dax auch zahlreiche heimische Unternehmen im Fokus. Zahlen legten Airbus und Volkswagen vor sowie die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom. Trotz eines sehr starken Laufs der Airbus-Aktie seit Anfang Oktober legten die Papiere weiter um 1,5 Prozent zu.

Die T-Aktie nahm die Dax-Spitze ein mit plus 2,2 Prozent. Sie profitierte davon, dass T-Mobile US nach starken Quartalszahlen die Wachstumsprognosen erneut angehoben hatte. VW gaben dagegen nach einem durchwachsenen Quartalsbericht um 3,4 Prozent nach und zogen die der Porsche-Holding mit nach unten. Außerhalb der Dax-Familie legten die Papiere der Tochter Porsche AG indes um 0,7 Prozent zu.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 0,9954 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0037 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,14 Prozent am Vortag auf 2,06 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,23 Prozent auf 127,16 Punkte nach. Der Bund-Future sank am frühen Nachmittag kräftig um 1,29 Prozent auf 138,80 Punkte.