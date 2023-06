Die im Juni wieder gestiegene Inflation in Deutschland hat am Donnerstag die Erholung am deutschen Aktienmarkt erst einmal abgewürgt. Der Dax schloss nahezu unverändert mit minus 0,01 Prozent bei 15.946,72 Punkten und setzte damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen beiden Tage nicht fort. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,10 Prozent auf 27.194,33 Punkte nach.

Frankfurt/Main (dpa) - Nach ersten Daten des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai lag die Jahresteuerungsrate noch bei 6,1 Prozent. Es war der erste Anstieg der Inflationsrate seit Februar.