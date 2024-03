Der Dax hat am Donnerstag dank positiv aufgenommener Zinssignale aus den USA seine Rekordjagd fortgesetzt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,83 Prozent auf 18.165,44 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,32 Prozent auf 26.610,07 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,1 Prozent.

Frankfurt/Main (dpa) - Zur Wochenmitte hatte der Dax schon vor dem abendlichen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed mit 18.044 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt, aber etwas darunter geschlossen. Nach den Aussagen der US-Währungshüter erreichten am Mittwoch dann auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial sowie der marktbreite S&P 500 Rekordstände. Die Fed hatte zuvor Zinssenkungen in Aussicht gestellt, was den Aktienmarkt tendenziell beflügelt.