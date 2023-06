Frankfurt/Main (dpa) - Die Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nur kurz zugesetzt. Bis zum Handelsschluss machte der Dax seine zeitweise ausgeweiteten Verluste nahezu vollständig wett. Gewinne an den US-Börsen kamen dem deutschen Leitindex dabei zu Hilfe. Der Dax beendete den Tag mit einem geringen Abschlag von 0,13 Prozent auf 16.290,12 Punkte. Der MDax, in dem sich mittelgroße Unternehmen befinden, verlor 0,82 Prozent auf 27.330,39 Zähler.