Beim Dax haben am Mittwoch nach einem lange richtungslosen Handel zuletzt die Verkäufer die Oberhand gewonnen. Bereits vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses bekräftigte US-Notenbankchef Jerome Powell laut Redetext, dass die amerikanischen Leitzinsen Ende des Jahres etwas höher als zurzeit liegen dürften.

Frankfurt/Main (dpa) - Am frühen Nachmittag sank der deutsche Leitindex um 0,24 Prozent auf 16.072,42 Punkte, womit er an seine jüngsten Verluste anknüpfte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,37 Prozent auf 26.620,42 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,25 Prozent auf 4332,38 Punkte.

Am Montag und Dienstag hatten Konjunktursorgen und eine Gewinnwarnung von Lanxess im Chemiesektor die Stimmung am Markt getrübt. Gleichwohl hatte sich der Dax über der Marke von 16.000 Punkten behauptet, nachdem er am Freitag mit 16.427 Punkten noch auf ein Rekordhoch geklettert war.

Die besonders zinssensiblen Immobilienwerte blieben europaweit unter Druck. Im Dax büßten Vonovia 1,5 Prozent ein. Auch im MDax sowie im Nebenwerte-Index SDax machten Anleger um Titel wie LEG, Aroundtown und Grand City Properties einen großen Bogen.

Dax-Schlusslicht waren die Titel der Deutschen Post, die nach einem enttäuschenden Ergebnisausblick des US-Konkurrenten Fedex 2,8 Prozent einbüßten. Der Logistikkonzern hatte zudem einen Gewinnrückgang für das vierte Geschäftsquartal berichtet. Für die Konkurrenz aus Europa sei die Entwicklung bei Fedex ein schlechtes Signal, sagte ein Händler. Für Lanxess ging es am Mittwoch im MDax um weitere 1,5 Prozent nach unten.

Adidas führte mit einem Kursplus von drei Prozent auf 174,50 Euro die Gewinnerliste im Dax an, nachdem die HSBC die Aktien des Sportartikelherstellers hochgestuft hatte und nun zum Kauf rät. Zudem hob Analystin Zuzanna Pusz das Kursziel von 148,40 auf 216,00 Euro an.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,0921 US-Dollar kaum verändert gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0933 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,57 Prozent am Vortag auf 2,50 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,24 Prozent auf 124,77 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 133,65 Punkte.