Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat leichte Verluste verbucht. Nach einem freundlichen Start bröckelten die Gewinne ab.

Am frühen Nachmittag stand der Dax dann mit 0,45 Prozent im Minus bei 12.847,53 Punkten. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gab am Nachmittag um 0,12 Prozent auf 27.635,92 Zähler nach und auch europaweit wurden zuletzt leichte Verluste verbucht.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt zogen vor allem die Aktien des Kunststoffherstellers Covestro Interesse auf sich. Sie legten nach einer positiven Analystenstudie der US-Investmentbank Goldman Sachs um 2,4 Prozent zu und waren damit der Spitzenwert im Dax.

Die Aktien der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück indes zeigten sich sehr schwach mit jeweils rund 2 Prozent Abschlag. Am Markt wurde auf den Wirbelsturm «Delta» verwiesen, der auf die Südostküste von Mexiko getroffen ist und dort nun wütet.

Für die Papiere von SMA Solar indes ging es im SDax um 10,3 Prozent nach oben. Die Privatbank Berenberg empfiehlt die Aktie des Solarausrüsters zum Kauf mit einem Kursziel von 50 Euro. Hapag-Lloyd sprangen nach einer positiven Studie der Deutschen Bank um fast 13 Prozent hoch auf 52,10 Euro.

Der Euro wurde am Mittwochnachmittag mit 1,1766 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1795 (Montag: 1,1768) Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,53 Prozent am Dienstag auf minus 0,52 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,01 Prozent auf 145,73 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,30 Prozent auf 174,02 Zähler nach.

