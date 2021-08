Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag etwas von seinen in der Vorwoche erlittenen Verlusten erholt. Unterstützung kam von den asiatischen und den US-Börsen, die teilweise deutlich zulegten.

Enttäuschende Stimmungsdaten aus der Wirtschaft in Europa aber verhinderten größere Aufschläge. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone trübte sich im August von einem hohen Niveau aus etwas stärker ein als von Analysten erwartet.

Der deutsche Leitindex Dax hatte im frühen Handel noch die Hürde von 15.900 Punkten getestet, verlor dann aber schnell an Schwung und glitt zwischenzeitlich kurz in die Verlustzone ab. Am Ende ging das Börsenbarometer 0,28 Prozent höher bei 15.852,79 Punkten aus dem Handel. Der MDax stieg um 0,80 Prozent auf 35.947,57 Punkte.