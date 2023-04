Der Dax hat am Mittwoch sein am Vortag erreichtes Jahreshoch wieder aus den Augen verloren. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf 15.532,01 Zähler nach.

Frankfurt/Main (dpa) - Am Dienstag hatte er mit 15.736 Punkten zwischenzeitlich einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht. Mit der schwächeren Wall Street war es dann aber zu Gewinnmitnahmen gekommen. Zur Wochenmitte werden die US-Indizes nur wenig verändert erwartet.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Mittwoch um 1,32 Prozent nach unten auf 27.059,23 Punkte. Im Minus mit 1,05 Prozent bei 12.980,77 Zählern stand auch der Nebenwerteindex SDax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,2 Prozent.

Im Dax erreichten Beiersdorf nach Erhöhung der Umsatzziele ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt gewannen die Titel des Konsumgüterherstellers noch knapp ein Prozent. Vorne im Dax lagen mit plus 2,1 Prozent Deutsche Telekom am Tag ihrer Hauptversammlung. Werte mit defensivem Charakter waren generell gefragt.

Bei den Papieren des Rüstungskonzerns Rheinmetall gaben es nach jüngst starkem Lauf indes Gewinnmitnahmen. Das Minus belief sich auf mehr als fünf Prozent.

In den Reihen hinter dem Dax gewannen die Papiere der Shop Apotheke 6,6 Prozent. Der Online-Arzneimittelhändler hatte den Umsatz im ersten Quartal kräftig gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen.

Morphosys kommt mit der Forschung an seinem Hoffnungsträger Pelabresib gegen den seltenen Knochenmarkkrebs Myelofibrose schneller voran als gedacht. Die Aktien gewannen 4,3 Prozent.

Beim Leasingspezialisten Grenke erholt sich das Neugeschäft weiter deutlich. Die Grenke-Titel gewannen zuletzt noch 0,8 Prozent.

Die Anteile des Windkraftkonzerns Nordex sackten nach Platzierung einer Wandelschuldverschreibung um 6,1 Prozent ab.

Der Euro hielt sich klar über der Marke von 1,09 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag bei 1,0954 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,0901 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,32 Prozent am Vortag auf 2,30 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,32 Prozent auf 126,33 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,29 Prozent auf 136,85 Punkte.