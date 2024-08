Die weltweiten schweren Börsenturbulenzen erfassen auch den deutschen Leitindex. Er rauscht zur Eröffnung ab.

Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts eines Ausverkaufs an den asiatischen Aktienmärkten setzt der Dax seinen jüngsten Kursrutsch fort. Der deutsche Leitindex sackte am Montagmorgen um drei Prozent auf 17.127,22 Punkte ab und erreichte damit das Niveau von Ende Februar. Zugleich fiel das Börsenbarometer unter die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend an der Börse gibt.

Anleger reagierten damit vor allem auf den scharfen Kurseinbruch an den Börsen Asiens. Die Sorgen um eine womöglich harte Landung der Konjunktur in den USA verschreckte dort die Investoren. Zudem litten Technologiewerte unter einem Bericht, dem zufolge der Chip-Produzent Nvidia den Start neuer KI-Chips wegen sogenannter Designmängel verschiebt. Nvidia war zuletzt als großer Profiteur des Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI) das Zugpferd der allgemeinen Börsen-Rally.