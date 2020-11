Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag nach der jüngsten Kursrally erst einmal Gewinne mitgenommen. Der Dax verlor gegen Mittag 0,90 Prozent auf 12.454,55 Punkte.

Das aktuelle Wochenplus beläuft sich gleichwohl noch immer auf 7,8 Prozent, womit der Großteil der Verluste der überaus schwachen Vorwoche wettgemacht ist.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte gab am Freitag um 0,95 Prozent nach auf 27.237,48 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 0,8 Prozent vor.

Die Aussicht auf einen Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hatte die Investoren in dieser Woche in Kauflaune versetzt. Zwar steht das Ergebnis der US-Wahl immer noch nicht fest, aber Biden liegt mit der Auszählung in den letzten verbliebenen Bundesstaaten auf Kurs zum Sieg.

Am deutschen Aktienmarkt stand vor dem Wochenende die Allianz mit Quartalszahlen im Fokus. Der Versicherer konnte den Gewinn im Sommer trotz der Corona-Krise überraschend steigern. Das Kursplus schmolz zuletzt aber auf nur noch 0,3 Prozent zusammen.

Für die Aktien der Deutsche Telekom ging es um 2,7 Prozent hoch. T-Mobile US, die US-Tochter des Bonner Konzerns, hatte starke Zahlen vorgelegt.

Wegen einer gesenkten Umsatzwachstumsprognose von 1&1 Drillisch musste auch der Mutterkonzern United Internet seine Erlösziele reduzieren. Beide Aktien gaben nach um teils mehr als drei Prozent.

Nach anfänglich deutlichen Kursgewinnen drehten die Titel von Rheinmetall ins Minus mit gegen Mittag 3,5 Prozent. Ein Händler führte das auf eine überraschend verhaltene Umsatzprognose für das Rüstungsgeschäft zurück. Für die Autozuliefer-Sparte wird der Konzern dagegen zuversichtlicher.

