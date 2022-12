Der Dax ist am Freitag bis zum Mittag um 0,52 Prozent auf 13.986,40 Punkten gestiegen. Erst am Vortag hatte der deutsche Leitindex seinen zur Wochenmitte eingeschlagenen Erholungspfad verlassen. Schnäppchenjäger langten nun vor allem bei den großen Verliereraktien des Jahres zu. Nach starken Kursschwankungen in den vergangenen Tagen verlief der letzte Handelstag vor Weihnachten in merklich ruhigeren Bahnen.

Frankfurt/Main (dpa) - Noch besser lief es im MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte, der um 1,09 Prozent auf 25.378,80 Zähler zulegen konnte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit einem leichten Minus nahezu auf der Stelle.