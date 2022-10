Der zuletzt schwächelnde Dax hat am Donnerstag erneut leicht zugelegt. Ungeachtet der Risiken durch die am Nachmittag anstehenden neuen US-Inflationszahlen drehte der deutsche Leitindex nach anfänglichen Verlusten ins Plus und gewann gegen Mittag 0,83 Prozent auf 12.273,26 Punkte. Damit blieb der Dax zudem klar oberhalb von 12.000 Punkten.

Frankfurt/Main (dpa) - Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verbuchte ein Plus von 0,25 Prozent auf 21.948,65 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,3 Prozent zulegte.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets sprach indes von einem „Ritt auf der Rasierklinge“. Bereits am Mittwoch hatten die Erzeugerpreise aus den USA den Dax gebremst. Molnar hält in den USA auch eine weitere Erhöhung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte für sicher.

Ein wenig zuversichtlicher für die kurzfristigen Dax-Aussichten äußerte sich Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die US-Verbraucherpreise hätten zwar „das Potenzial, die Widerstandskraft des Dax der vergangenen Tage zu brechen und den Index auf neue Jahrestiefs zu befördern“. Falle die Teuerung geringer aus als erwartet, könnte der Index aber eine Erholungsrally hinlegen.

Am deutschen Markt standen am Donnerstag die Zahlen von Südzucker im Mittelpunkt. Ein überraschend deutlicher Gewinnsprung im ersten Geschäftshalbjahr sowie ein erneut angehobener Umsatzausblick überzeugte die Anleger allerdings nur kurz: Nach einem freundlichen Auftakt drehten die Aktien des Zuckerproduzenten ins Minus und verloren knapp zweieinhalb Prozent auf 12,33 Euro.

Aktien aus dem Chipsektor standen nach negativen Branchennachrichten ebenfalls unter Druck: So verloren die Titel des Dax-Konzerns Infineon 0,6 Prozent, und für die Titel des Branchenausrüsters Aixtron ging es um knapp zwei Prozent nach unten.