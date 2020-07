Frankfurt/Main (dpa) - Getrieben von positiven Vorgaben ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet.

Angetrieben von der Hoffnung auf Notenbankhilfen, Fantasie für einen Coronavirus-Impfstoff und anhaltendem Optimismus für die bevorstehende Berichtssaison stieg der Dax im frühen Handel um 0,84 Prozent auf 12 804,43 Punkte. Er holte damit seine Vortagsverluste wieder auf und nähert sich erneut seinem Hoch nach dem Corona-Crash bei knapp über 12 900 Punkten.

Am Vorabend hatten in New York zunächst Forderungen aus dem Umfeld der US-Notenbank Fed nach einem längerfristigen Ankauf von Vermögenswerten für einen neuen Schub nach oben gesorgt. Hinzu kommen nun noch ermutigende Aussagen über erste Tests mit einem möglichen Impfstoffkandidaten der US-Biotech-Firma Moderna. Die Probanden hätten Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, teilte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) mit.

Vor diesen Hintergründen ging es auch für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte um 0,71 Prozent nach oben auf 26 879,63 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,6 Prozent auf 3340,97 Zähler.

