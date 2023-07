Mit uneinheitlicher Tendenz hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwochnachmittag präsentiert. Während die Standardwerte mehrheitlich nachgaben, legten die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe überwiegend zu. Der Dax notierte zuletzt 0,25 Prozent tiefer bei 16.085,25 Punkten. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln gewann dagegen 0,79 Prozent auf 28.290,55 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone sank um rund 0,1 Prozent.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Erholung der Immobilienwerte nahm weiter Fahrt auf. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate stand mit einem Kursanstieg von 4,6 Prozent an der Spitze des Branchentableaus und auf dem höchsten Niveau seit Anfang Mai. Die Aktien von Vonovia schafften es an der Dax-Spitze mit plus 7,4 Prozent gar zurück auf den Stand vom März. LEG führten den MDax mit plus 7,0 Prozent an. Im Jahr 2023 liegen sie inzwischen wieder im Plus, nachdem sie Ende Mai noch ein Viertel an Wert verloren hatten.

Die Covestro-Papiere kamen nach einem Vortages-Schlussspurt im Xetra-Handel am Mittwoch wieder zurück und verloren zuletzt 2,0 Prozent. Auslöser der Kursgewinne am Dienstag waren angeheizte Übernahmespekulationen nach einer Bloomberg-Meldung unter Berufung auf informierte Kreise, wonach der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) sein Gebot für den Kunststoffkonzern von 55 auf 57 Euro je Aktie erhöhen wolle.

Die Aktien von Stratec brachen um 16 Prozent auf den tiefsten Stand seit März 2020 ein. Der Diagnostikspezialist hatte nach enttäuschenden Halbjahreszahlen sein Umsatzziel für 2023 gekappt. Die Warnung komme nicht aus heiterem Himmel, überrasche aber in ihrem Ausmaß, sagte ein Händler.

Der Euro kostete zuletzt 1,1218 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1255 Dollar festgesetzt. Am Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,48 Prozent am Vortag auf 2,40 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,27 Prozent auf 125,12 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,34 Prozent auf 134,46 Punkte zu.