Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax ist am Mittwoch nach einem zunächst recht schwachen Handelsverlauf doch noch der Sprung über die Marke von 13.000 Punkten gelungen. Dabei schlossen sich die Investoren den positiven US-Börsen an. Der Dax schloss mit einem Kursplus von 0,86 Prozent auf 13.058,63 Punkte.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es auf dem höchsten Niveau seit Ende Februar um 0,62 Prozent auf 27.781,23 Punkte nach oben.

Die Marke von 13.000 Zählern hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer bereits am Vortag nach fast drei Wochen zeitweise wieder überwunden. Der Markt wartet indes noch immer auf eine Einigung in der US-Politik auf ein weiteres Konjunkturprogramm in der Corona-Krise - die Gespräche darüber zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress stecken derzeit in einer Sackgasse.

Auf Unternehmensseite setzte sich am deutschen Aktienmarkt die zuletzt zu beobachtende Rotation von Tech- zu Standardwerten fort. So waren im Dax im Einklang mit den Trends in Europa Aktien des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf und des Energiekonzerns RWE mit Zuwächsen von jeweils mehr als zwei Prozent gefragt. Tagessieger wurden Papiere der Deutschen Börse mit knapp zweieinhalb Prozent Kursplus.

Zudem veröffentlichten nochmals zahlreiche Unternehmen Quartalsberichte, darunter Eon. Der Energiekonzern senkte wegen der Covid-19-Pandemie die Prognose. Die zunächst schwächer gehandelten Titel rückten bis Handelsschluss mit knapp 0,3 Prozent in die Gewinnzone vor.

Freenet profitierten von einer Offerte des US-Kabelkonzerns Liberty Global für das schweizerische Unternehmen Sunrise, an dem der deutsche Mobilfunker beteiligt ist. Die Amerikaner wollen 110 Schweizer Franken je Aktie zahlen und Freenet will seine Beteiligung in Höhe von 24 Prozent komplett andienen. Die Aussicht auf den Geldsegen ließ die Freenet-Aktien an der MDax-Spitze um fast 17 Prozent hochschnellen.

Evotec verloren nach Halbjahreszahlen und bestätigter Prognose knapp sieben Prozent, hatten am Vortag allerdings auch sieben Prozent gewonnen. Der Wirkstoffforscher kündigte zudem höhere Ausgaben für die Forschung an. Die Aktien präsentieren sich für gewöhnlich recht schwankungsreich.

Der EuroStoxx schloss mit plus 0,93 Prozent auf 3363,18 Zähler. In Paris zog der Cac 40 ähnlich stark an, wohingegen es für den FTSE 100 in London um rund zwei Prozent nach oben ging. Der New Yorker Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss knapp ein Prozent im Plus.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,53 Prozent am Vortag auf minus 0,47 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,28 Prozent auf 145,31 Punkte. Der Bund Future verlor 0,41 Prozent auf 176,20 Punkte. Der Kurs des Euro stieg und lag zuletzt bei 1,1794 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1771 (Dienstag: 1,1783) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8496 (0,8487) Euro gekostet.

© dpa-infocom, dpa:200812-99-136420/7