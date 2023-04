Verhalten optimistisch haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vor weiteren Quartalsbilanzen aus den USA gezeigt. Unterstützung lieferten in Summe positive Signale deutscher Konzerne mit einigen Eckdaten zum ersten Quartal. Der Dax notierte gegen Mittag mit 0,34 Prozent im Plus bei 15.842,45 Punkten. Damit bleiben 16.000 Zähler in Reichweite. Letztmals lag der deutsche Leitindex Anfang vergangenen Jahres über 16.000 Punkten.

Frankfurt/Main (dpa) - Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Dienstagmittag um 0,69 Prozent auf 28.030,27 Zähler nach oben und damit stärker als beim Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um ein halbes Prozent zu.