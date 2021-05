Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem Rücksetzer am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zu einer Erholung angesetzt. Der Dax notierte am Vormittag 0,46 Prozent höher bei 15.182,90 Punkten.

Am Vortag war der Leitindex aufgrund anhaltender Inflations- und Währungssorgen infolge des zuletzt stärkeren Eurokurses kurz unter die Marke von 15.000 Punkten abgesackt und hatte letztlich um rund 1,8 Prozent nachgegeben. Für den MDax ging es am Donnerstag um 0,57 Prozent auf 32.079,69 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,5 Prozent.

Positive Impulse kamen von den US-Börsen, die sich am Mittwoch im späten Handel im Zuge einer Stabilisierung der eingebrochenen Kryptowährungen von zuvor stärkeren Verlusten erholten.

Die Papiere der Deutschen Telekom reagierten mit einem Gewinn von 1,6 Prozent auf die Bekanntgabe mittelfristiger Geschäftsziele. Die Telekom will den Umsatz bis 2024 jährlich um ein bis zwei Prozent steigern. Das für die Dividende wichtige bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,20 Euro im vergangenen Jahr soll bis 2024 auf mehr als 1,75 Euro zulegen.

Die Gerichtsanhörung im US-Verfahren um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup belastete die Bayer-Papiere mit minus 0,8 Prozent. Bayer muss beim Umgang mit künftigen Glyphosat-Klagen nochmals nachbessern. Richter Vince Chhabria monierte bei einer Anhörung in San Francisco den geplanten Umgang mit künftigen Klagen von Roundup-Nutzern, bei denen bislang kein Krebs diagnostiziert wurde.

Die Titel von CTS Eventim litten unter den Geschäftszahlen des Konzertveranstalters und Tickethändlers und sackten als MDax-Schlusslicht um 5,1 Prozent ab. Ausgefallene Konzerte und Veranstaltungen wegen der Pandemie machen dem Unternehmen weiter zu schaffen. In den ersten drei Monaten des Jahres brach der Umsatz um knapp 90 Prozent ein. Operativ musste CTS Eventim einen Verlust in Höhe von fast 20 Millionen Euro hinnehmen.

