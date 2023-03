Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag mit Aktienkäufen zurückgehalten. Nach den Turbulenzen in der vergangenen Woche und einer Erholungsbewegung am Montag herrsche «vorsichtiger Optimismus», kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets die Stimmung. «Trotz der Unsicherheiten im Bankensektor sind die Anleger zuversichtlich, dass sich die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten gegen die zahlreichen Krisen behaupten kann.» Zugleich wollten sie wohl aber erst einmal abwarten, wie sich die Lage weiterentwickele.

Frankfurt/Main (dpa) - Nicht zuletzt wird daher mit Spannung auf die Inflationsdaten für Deutschland und die Eurozone am Donnerstag gewartet. Am Freitag dann werden die Verbraucherpreisdaten aus den USA veröffentlicht.

Der Leitindex Dax beendete den Tag mit plus 0,09 Prozent auf 15.142,02 Punkte. Auch europaweit bot sich ein ähnliches Bild. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,57 Prozent auf 26.562,42 Zähler nach.