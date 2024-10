Vor Beginn der Berichtssaison halten sich Investoren am Aktienmarkt zurück. Die Augen richten sich nun auf die anstehenden Zahlen von Europas größtem Softwarekonzern.

Frankfurt/Main (dpa) - Vor der Veröffentlichung vieler Unternehmenszahlen in dieser Woche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart in Zurückhaltung geübt. Der Dax fiel im späten Handel im Sog der abtauchenden US-Börsen auf sein Tagestief und schloss 1,00 Prozent tiefer bei 19.461,19 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex noch ein Rekordhoch bei rund 19.675 Punkten erreicht. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen büßte am Montag 0,67 Prozent auf 27.152,77 Punkte ein.

«In den vergangenen Wochen sah der Markt oft einen starken Wochenausklang, gefolgt von Gewinnmitnahmen am Montag. So dürften sich die entscheidenden Bewegungen auch diesmal zur Wochenmitte abspielen», glaubt Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Die Impulse dafür sieht er in der angelaufenen Berichtssaison.

Bereits an diesem Montagabend nach US-Börsenschluss legt der Software-Riese SAP die Quartalszahlen vor. Die im Dax am schwersten gewichteten Aktien schlossen mit minus 1,0 Prozent. Bei SAP sei bereits viel Optimismus im Kursniveau eingepreist und die Aktien des größten europäischen Softwareherstellers hätten in den letzten Monaten einen Großteil der Gesamtmarkt-Entwicklung ausgemacht, sagte Börsenkenner Andreas Lipkow. Nun könnte sich jede negative Überraschung stark auf den Gesamtmarkt auswirken, mahnte er.