Statt Stoffmasken werden vermehrt FFP2- oder OP-Masken benutzt, die aus speziellen Kunststoffvliesen bestehen. Ist deren millionenfache Verwendung ein Umweltproblem in Deutschland? Und was ist mit dem anderen Plastikmüll, dessen Menge zumindest gefühlt angestiegen ist: Verpackungen beim Essen-to-go?

„Neben Heftpflastern, Fieberthermometer und Schmerzmitteln hat der Mund-Nasen-Schutz als neues Verbrauchsgut für die eigene Gesundheit und zum Schutz der Mitmenschen Einzug in die Haushalte in Deutschland gehalten“, hieß es Ende Januar vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Doch wie viele Masken im Umlauf sind, wie viele inzwischen vernichtet worden oder noch gelagert sind, weiß wohl niemand so richtig. Über die vergangenen zwölf Corona-Monate hinweg dürfte es sich aber – Gesundheitsbereich mit eingeschlossen – um eine Milliardenzahl handeln.

Unangenehm daran erinnert, dass insbesondere die Masken aus Kunststoffvliesen ein Problem darstellen könnten, wird man häufig erst, wenn mal wieder ein Exemplar im Gebüsch hängt. Oder ein anderes seit einer Woche durchweicht auf der Straße herumliegt. Doch viele landen auch woanders: Nach einer Umfrage des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V (BDE) unter seinen Mitgliedern zeichnet sich ab, dass viele Gesichtsmasken (und Gummihandschuhe) unsachgemäß in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Dort soll aber eigentlich nur Verpackungsmüll landen, der wiederverwertet werden kann. Nicht jedoch Masken, die vielleicht auch noch mit Krankheitserregern belastet sind.

In die Müllverbrennungsanlage

FFP2-Masken (auch die Pendants mit den Bezeichnungen KN95 und N95) sowie OP-Masken landen also am besten im Restabfall. Damit, so ein Sprecher des Umweltbundesamtes, würden sie „einer sicheren Entsorgung“ zugeführt: der Verbrennung in einer Müllverbrennungsanlage.

Wegen der dortigen hohen technischen Standards seien „keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten“. Genaue Informationen zu den bei Einmalmasken eingesetzten Stoffen und Vliesen liegen dem Umweltbundesamt zwar nicht vor. Doch der Sprecher betont: Durch den direkten Einsatz am Gesicht verböten sich von vornherein (eigentlich) alle kritischen Inhaltsstoffe.

Die Maske also sollte tunlichst nicht zum Plastikmüll im Gelben Sack. Doch wie sieht es unterm Strich überhaupt mit der Menge an Kunststoffabfällen aus – in einer Zeit, in der die Gaststätten und Imbisse ihren Gästen seit Wochen allenfalls Essen zum Mitnehmen anbieten dürfen? Oft aufwendig verpackt in durchsichtige Plastikschälchen. Hat sich das Abfallvolumen durch Corona vergrößert?

Gesamtmenge ist nicht gestiegen

Darüber Bescheid weiß der BVSE-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. mit Sitz in Bonn.

Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock sagt: „Die sogenannten Leichtverpackungen sind während der Lockdown-Phasen zwischen sieben und zehn Prozent angestiegen.“ Was indes nicht bedeutet, dass die Gesamtmenge an Kunststoffmüll in Deutschland zugenommen hätte. Denn, so Rehbock: „Andererseits verringerte sich natürlich der Abfall aus der Gastronomie und dem Handel.“ Rückläufig seien auch die Mengen an Kunststoffabfällen aus Gewerbe und Industrie.

Sein Verband geht daher davon aus, „dass die Menge an Kunststoffabfällen insgesamt nicht angewachsen ist“. Doch auch wenn die in Corona-Zeiten anfallende Menge offenbar kein Problem darstellt – das Kunststoff-Recyclingsystem selbst steckt in der Krise. Das Virus hat weltweit eben nicht nur die Lieferketten mit Computerchips, Auto- und Fahrradteilen durcheinandergebracht, sondern auch die Entsorgungsnetzwerke.

Erdöl ist die Grundlage

Das hat gleich mehrere Gründe. So ist die Nachfrage der Industrie nach Kunststoffen aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs infolge Corona weltweit zurückgegangen. Gleichzeitig ist wegen der wirtschaftlichen Flaute auch der Ölpreis drastisch gesunken. Erdöl wiederum ist die Grundlage für Kunststoff-Produkte. Resultat: Die Preise für Kunststoffrohstoffe (Neuware) sind auf einem sehr niedrigen Niveau, so niedrig, wie seit über zehn Jahren nicht mehr.

In der Praxis bedeutet das Eric Rehbock zufolge: „Der Preisvorteil der Recyclingware gegenüber der Primärware fällt weg und kehrt sich teilweise sogar ins Gegenteil.“ Auf deutsch: Firmen kaufen lieber Neuware anstelle von Rezyklaten (Recyclingkunststoffe).

Zunehmend ohne Chance

Dazu kommt, dass die Nachfrage nach Recyclingware sowieso zurückgegangen ist: wegen der Lieferkettenproblematik beispielsweise in der Automobilbranche und des globalen Abschwungs. BVSE-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock bringt das Problem auf den Punkt: „Kunststoff-Recyclate, die in kostenintensiven Verfahren hergestellt werden und dabei große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO 2 ) einsparen helfen, bleiben im Konkurrenzkampf gegenüber der billigen Rohstoffneuware zunehmend chancenlos“.

Weniger Nachfrage nach aufbereitetem Kunststoff bei einem mehr oder weniger gleichem Aufkommen von Plastikabfällen: Das ist keine günstige Kombination, weder für die Entsorger noch für die Umwelt. Dessen ungeachtet drängen nach Darstellung der Entsorgungswirtschaft aufgrund erhöhter Recyclingvorgaben durch das Verpackungsgesetz inzwischen noch mehr Kunststoffabfälle in den darniederliegenden Recyclingmarkt. Dabei ist auch die Recyclingbranche wie eben viele andere Wirtschaftszweige durch Kurzarbeit und Betriebsschließungen betroffen, was die Kapazitäten zusätzlich herabsetzt.

Die Grenzen geschlossen

Jahrelang haben deutsche und europäische Firmen Plastikmüll „zur Verwertung“ ins Ausland verfrachtet. Weil im Inland nichts mehr ging oder weil es einfach billiger kam. In der jüngeren Vergangenheit allerdings schlossen Staaten wie China, Malaysia oder Indonesien ihre Grenzen für solche Plastikimporte zunehmend: Sie wollen nicht zu Müllkippen werden. Dieser Weg, um jetzt noch Plastikmüll aus Deutschland in großem Stil loszuwerden, scheint also verbaut.

Auch der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung sieht das Verbringen von Kunststoffabfällen in Länder außerhalb Europas nicht als Lösung an, um so einem Entsorgungsnotstand entgegenzusteuern. Selbst in Corona-Zeiten nicht. „Wir müssen unsere Kunststoffabfälle hier in Deutschland und Europa so aufbereiten und recyceln, dass sie wieder in der Produktherstellung eingesetzt werden,“ betont Eric Rehbock. Nur so sei das Ziel einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft erreichbar. Dies wiederum hat mit einem weiteren großen Problem, dem Schutz des Klimas, zu tun.