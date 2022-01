Die Aufholjagd des Smartphones gegenüber der digitalen Kamera geht weiter. Nun wird nicht nur am Sensor, sondern auch an den Objektiven geschraubt.

Ein offizielles Datenblatt des in der ersten Februarhälfte zu erwartenden Samsung Galaxy S22 Ultra spricht von einer „Super Clear Lens“, die die Bildqualität deutlich erhöhen soll. Das passt zum neuen hauseigenen 108-Megapixel-Sensor, der die Bilddaten aufzeichnen soll. Höhere Auflösung allein macht aber noch keine besseren Bilder, sie braucht bessere Optiken, die das Licht möglichst störungsfrei zum Sensor schicken. Da sind hochwertige digitale Kameras immer noch deutlich besser. Die Zeit der billigen Plastiklinsen in den Objektiven von Smartphones ist zwar mehrheitlich vorbei, dennoch besteht bei den Optiken Nachholbedarf. Samsung geht also in die richtige Richtung.

Auch Hersteller wie Vivo verfolgen ähnliche Ziele, wenn sie die Objektive ihrer X70-Smartphones mit einer von Zeiss entwickelten Spezialbeschichtung veredeln, was bei „großen“ Kameras seit Jahrzehnten Standard ist. Solche Beschichtungen sorgen vor allem dafür, dass das Licht unterschiedlicher Wellenlängen möglichst parallel durch die Linse fällt.

Apple ist bei seinem iPhone-Objektiven immer „wertkonservativ“ vorgegangen. Die Auflösung steigerte sich nur langsam von fünf auf acht und heute 12 Megapixel – Werte, die weit hinter der Konkurrenz herhinken, aber dennoch für exzellente Bilder sorgen. Ein Report der Marktforscher von TrendForce geht für das im Herbst kommende iPhone 14 in seinen Pro-Versionen aber von einem 48-Megapixel-Objektiv aus. Mindestens zwei Gründe sprechen vor allem dafür: 8K-Videos sind der neue Trend in der Spitzenklasse. Dafür braucht eine Kamera eine Auflösung von mindestens 32 Megapixeln. Und bei Aufnahmen unter ungünstigen Lichtbedingungen ist das Pixel-Binning ein bewährter Weg zur Bildverbesserung. Dabei werden vier oder mehr Pixel zu einem „Megapixel“ zusammengefasst. Aus einem 48-MP-Bild wird dann ein rauscharmes 12-MP-Bild, das immer noch auf einem 4K-Bildschirm in nativer Auflösung präsentiert werden kann. Auch hier ist die Konkurrenz weiter. Aus einem 108-Megapixel-Sensor wie dem Isocell von Samsung wird durch Pixel-Binning ein immer noch sehr großes 27-MP-Bild.

Analysten aus dem Dunstkreis chinesischer Zulieferfirmen sehen das 48-MP-Objektiv des iPhone als Vorstufe für ein iPhone 15 im kommenden Jahr, für das ein optisch arbeitendes – und nicht nur digitales – Zoom-Objektiv erwartet wird. Das soll einen zehnfachen Telefaktor bieten. Andere Top-Smartphones wie das Samsung Galaxy S21 Ultra und das Huawei P40 Pro+ sind bereits auf diesen Zug aufgesprungen. Optische Objektive mit hohem Telefaktor nehmen digitalen Kameras einen weiteren Bonus weg. Nur echte Zoomobjektive mit stufenlos variabler Brennweiteneinstellung sind dann noch eine Domäne der echten Digitalkameras.