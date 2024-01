Auch wenn Firmen mehr feste Präsenztage von ihren Beschäftigten fordern: Homeoffice wird nicht mehr aus der Arbeitswelt verschwinden.

Zu den sehr wenigen positiven Dingen, die die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren beschert hat, gehört zweifellos die Möglichkeit des mobilen Arbeitens von zu Hause aus. Viele Unternehmen, in denen dies bis dato nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war, haben viel Geld investiert, um die technischen Voraussetzungen für Homeoffice überhaupt zu schaffen.

Gleichwohl waren die Bedenken bei manchen Vorgesetzten groß und sind es zuweilen immer noch. Dabei hat sich gezeigt, dass die Produktivität darunter nicht leiden muss. So räumt auch SAP ein, dass die Produktivität bei Homeoffice-Arbeit teilweise deutlich zugelegt hat. Sofern nicht kleine Kinder zu betreuen sind, lässt sich zu Hause eben oft ungestörter und somit konzentrierter am Stück arbeiten als im Büro.

Soziale Kontakte wichtig

Dass nun Firmen feste Zeiten festlegen, ist nicht verwunderlich und macht Homeoffice nicht zum Auslaufmodell. Sich einige Tage vor Ort zu sehen, hat Vorteile für beide Seiten. Absprachen auf kurzem Wege und von Angesicht zu Angesicht sind wichtig und fallen leichter als in Teams- oder Zoom-Konferenzen. Zudem sind soziale Kontakte von großer Bedeutung, nicht zuletzt fürs persönliche Wohlbefinden.

Bei der Suche nach (Büro-)Fachkräften werden Unternehmen künftig kaum mehr fündig werden, sollten sie generell Homeoffice von der Arbeits-Angebotskarte streichen oder nicht anbieten wollen. Mobiles Arbeiten ist zum Standard in der modernen Arbeitswelt geworden. Allein schon aus diesem Grund wird Homeoffice, und sei es nur an wenigen Tagen in der Woche, fester Bestandteil bleiben, dort, wo es die Beschäftigung zulässt.

Hier lesen Sie einen aktuellen ausführlichen Beitrag zum Homeoffice bei Unternehmen in der Region.