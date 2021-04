Der Kreuzfahrtschiff-Boom gehörte zu den schlimmsten Auswüchsen eines umweltbelastenden Tourismus ohne gute Zukunftsperspektiven.

Über den Tourismus gibt es den treffenden Spruch, er sei wie Feuer. Man könne damit Speisen wärmen, aber auch das Haus abbrennen. Vieles ist eine Frage von Art und Weise sowie Dosis. In manchen Regionen spielt der Tourismus eine zentrale Rolle als Existenzgrundlage für viele Menschen. Gerade in der Pfalz gibt es gute Beispiele dafür, wie er eine nachhaltige Nutzung von schönen Natur- und Kulturlandschaften ermöglicht, die auch der einheimischen Bevölkerung zugute kommt.

Der Kreuzfahrttourismus ist sozusagen das andere Extrem. Wenn die riesigen Kreuzfahrtschiffe oft in sowieso touristisch überlaufenen Hafenstädten Tausende von Passagieren ausspucken, die dann allenfalls ein paar Souvenirs kaufen, dann grenzt das an touristische Perversion. In manchen Städten, zu denen besonders Venedig gehört, sind die Kreuzfahrtschiffe deswegen inzwischen regelrecht verhasst.

Ökologisches Sündenregister umfangreich

Auch sonst ist das ökologische Sündenregister der Riesenschiffe umfangreich. Der Energieverbrauch pro Reisendem ist gigantisch und oft werden die Schiffe mit besonders umweltschädlichem Schweröl gefeuert und ähneln deshalb einer schwimmenden Sondermüllverbrennungsanlage. Zu den skandalträchtigen Themen gehören oft auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter auf den Schiffen.

Durch die Corona-Krise hat das Image der Kreuzfahrtschiffe über die schon vorher bekannten Probleme für die Umwelt hinaus einen weiteren schweren Schlag erlitten. Die Bilder von Kreuzfahrtschiffen, auf denen Urlauber in Corona-Hotspots festsitzen, dürften einen Abschreckungseffekt haben, der weit über die generellen Probleme von Urlaubsreisen hinaus geht. Der Kreuzfahrttourismus gehört sicherlich zu den Bereichen, bei denen ein Anknüpfen an Entwicklungen vor der Corona-Krise alles andere als wünschenswert ist.