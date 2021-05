Die neuen Corona-Einschränkungen in vielen Ländern haben auch Kreuzfahrt-Passagiere überrascht. Etliche Fahrten wurden abgesagt, manche Reisende wollen Trips aber auch selbst stornieren. Welche Rechte haben die Kunden?

Kreuzfahrt-Urlauber buchen oft lange im Voraus und viele hofften, im November oder später durch warme Gefilde schippern zu können. Mittlerweile aber „sehen sich zahlreiche Veranstalter von Fluss- und Meerkreuzfahrten gezwungen, die Reisen abzusagen“, berichtet das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in Kehl. So hat Aida Cruises alle Kreuzfahrten für November abgesagt. Andere Gesellschaften wollen weiterfahren, etwa im Mittelmeer. Corona-bedingte Änderungen der Reiserouten seien aber nicht auszuschließen. Noch im Juli hatte die Branche einen „Neustart der Kreuzfahrt“ angekündigt.

Was gilt bei einer Reiseabsage?

Bei einer Kreuzfahrt handelt es sich immer um eine Pauschalreise. Somit greift das Pauschalreiserecht. Sagt der Veranstalter eine Kreuzfahrt ab, müsse er dem Passagier den vollständigen Reisepreis erstatten oder ihm einen Gutschein anbieten, erläutert EVZ-Leiterin Karolina Wojtal. Der Kunde könne den Gutschein akzeptieren, aber auch auf einer Auszahlung des Reisepreises bestehen. Tipp: Möglicherweise dotiert das Unternehmen den Gutschein höher als den Reisepreis, um einen Anreiz zu dessen Annahme zu setzen.

Und wenn sich die Reise ändert?

Laut EVZ kann es sein, dass Landausflüge wegen der Corona-Lage vor Ort gestrichen oder Routen geändert werden. Stehe schon vor Reiseantritt fest, dass „wesentliche Bestandteile“ der Kreuzfahrt nicht stattfinden, etwa weil Häfen nicht angelaufen werden können oder Sehenswürdigkeiten geschlossen sind, habe der Kunde die Wahl: Entweder kann er die geänderten Reisebedingungen akzeptieren oder er kann vom Vertrag innerhalb der vom Veranstalter gesetzten Frist zurückzutreten. „In einem solchen Fall ist der Rücktritt sogar kostenlos möglich“, sagt Juristin Wojtal.

Muss ich eine Umbuchung akzeptieren?

Bietet der Veranstalter als Ersatz für eine geänderte Reise eine neue Kreuzfahrt an, müsse der Kunde dies nicht annehmen, sondern könne auf Erstattung des Reisepreises bestehen, heißt es vom EVZ.

Aber was ist, wenn ich schon an Bord bin?

Werden Landausflüge oder andere wesentliche Reisebestandteile während einer bereits begonnenen Fahrt abgesagt, besteht laut EVZ Anspruch auf Minderung des Reisepreises. Der Rat der Verbraucherschützer: Die Reiseänderung unmittelbar beim Veranstalter oder dessen Vertreter an Bord reklamieren, am besten schriftlich, und die Reisepreisminderung nach der Heimkehr ebenfalls schriftlich geltend machen. Achtung: Der Anspruch verfällt nach zwei Jahren.

Und wenn ich selbst storniere?

Findet die Kreuzfahrt wie geplant statt, kann der Passagier seine Teilnahme zwar bis zum Abreisetag absagen, muss dann aber meist Stornogebühren zahlen. Ausnahme: Wenn „unvermeidbare außergewöhnliche Umstände“ vorliegen und die Kreuzfahrt kurz bevorsteht, ist die Stornierung regelmäßig kostenfrei.

Wann kann ich mich auf „unvermeidbare außergewöhnliche Umstände“ berufen?

Nach Angaben der Verbraucherzentralen bewerten Gerichte eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes als „starkes Indiz“ für das Vorliegen solcher Bedingungen. Aber Vorsicht: Eine kostenlose Stornierung von Reisen, die erst in einigen Wochen oder Monaten stattfinden sollen, ist damit nicht in jedem Fall gerechtfertigt.

Was ist, wenn ich gefährdet bin?

Die reine Angst, an Covid-19 zu erkranken, reicht nicht aus, um den Reisevertrag stornokostenfrei zu kündigen - „genauso wenig wie die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe“, betont EVZ-Expertin Wojtal. Bei den größeren Schiffen darf man übrigens nur mit einem gültigen Covid-19-Test an Bord gehen.

Was ist, wenn man selbst umbuchen will?

Möchte der Reisende seine Kreuzfahrt auf einen späteren Termin umbuchen, ist das dem EVZ zufolge so, als ob er die Reise absagen würde. Es sei deshalb möglich, dass Umbuchungsgebühren zu zahlen sind. Das EVZ empfiehlt, die Vertragsbedingungen zu prüfen – und den Anbieter auf die Lage anzusprechen. Gerade in Corona-Zeiten verhielten sich viele Kreuzfahrt-Veranstalter oft kulant.