Outdoor-Fans kennen Doogee als Hersteller von gut geschützten Smartphones. Das V20 ist der Neuzugang in der robusten Familie.

Das neue Doogee macht mit einigen Besonderheiten auf sich aufmerksam: Es kommt mit einem Amoled-Display, hat auf der Rückseite ein weiteres kleines Display und verfügt über eine Infrarot-Kamera für spektakuläre Nachtaufnahmen. Auch der neue 5G-Standard wird erfüllt.

Das knapp 300 Gramm schwere Smartphone hat eine gummierte Umhüllung mit Leisten aus Metall. Auch die Rückseite ist gummiert; unbeabsichtigtes Fallenlassen kommt damit selten vor. Ein normaler Sturz aus Bedienhöhe steckt das Smartphone gut weg. Auch ein Fall in flaches Wasser ruft keine Schäden hervor. Auf der Front oben sitzt die Kamera und eine LED-Leiste für Benachrichtigungen und Ladungsstand. Der USB-C-Anschluss an der Unterseite hat eine Gummiabdeckung. Ein Kopfhörerausgang wird aber vermisst.

Das Display ist mit 6,4 Zoll groß, liefert 2400 x 1080 Pixel oder gut 400 Pixel pro Zoll. Und das Amoled-Display zeigt ein scharfes, sehr helles Bild, das auch bei Tageslicht gut ablesbar ist. Das rückwärtige Display neben den Kameras zeigt Datum und Uhrzeit, und es lassen sich Anrufe annehmen. Das ist nicht unpraktisch, bietet aber keinen echten Mehrwert. Der Speicher ist mit 8 GB und 256 GB großzügig bemessen. Neben dem Sim-Slot steht ein weiterer Einschub bereit. Der nimmt wahlweise eine zweite Sim-Karte oder eine zusätzliche Speicherkarte im Micro-SD-Format auf. Der Prozessor von Mediatek bietet solide Mittelklasse-Performance, die auch vor einfachen Spielen nicht zusammenknickt. Lobenswert der sehr große 6000-mAh-Akku, der bei normaler Nutzung wenigstens zwei Tage durchhalten sollte.

Bei den Kameras gibt es Lob und ein wenig Tadel. Der Hauptsensor liefert 64 Megapixel Auflösung. Die Bildbearbeitung wird durch Künstliche Intelligenz unterstützt und liefert saubere Bilder. Bei Nachtspaziergängen fasziniert das durch Infrarot gestützte 20-MP-Objektiv. Eher überflüssig ist ein kleines 8-MP-Ultraweitwinkel. Für Selfies sollte das sauber abbildende 16-MP-Frontobjektiv ausreichen.

Der Preis hängt von den Bestellsitten ab. Bei hiesigen Online-Händlern sind etwa 450 Euro zu entrichten. Das ist nicht wirklich günstig. Das Doogee wird aber auch bei den bekannten großen Händlern Ali Express und Banggood angeboten. Letzterer (banggood.com/de) hat sich mittlerweile einen guten Ruf erworben. Dort kostet das Doogee derzeit nur etwa 300 Euro. Mehrkosten sind nicht zu erwarten: Banggood versprich, dass „bei Banggood gekaufte und an den Bestimmungsort in der Europäischen Union gelieferte Waren Mehrwertsteuer und Zoll in ihren Verkaufspreisen enthalten“ sind. Das funktioniert, weil Banggood ein Zwischenlager in Großbritannien unterhält. Mit den Sicherheiten, die hiesige Anbieter garantieren, ist der chinesische Exporteur aber nicht zu vergleichen.